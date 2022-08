Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 3-án:

21:01: Hivatalos: Kasper Schmeichel 3 éves szerződést írt alá a Nice-el. A vételára 1 millió font volt csupán.

20:57: A Chelsea beelőzte a Manchester Cityt és megállapodott a Brightonnal Marc Cucurella játékjogáról. A játékossal már korábban megegyeztek a vételár több, mint 50 millió font. Bejelentés hamarosan.

Marc Cucurella to Chelsea, here we go! Full agreement in place between Chelsea and Brighton for more than £50m. Levi Colwill on the verge of joining Brighton soon. #CFC



Personal terms already agreed, no way for Man City. Cucurella will become Chelsea new signing, done. pic.twitter.com/5Rw6CvDT1l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022

19:04: Depay szerződése felbontásáról tárgyalnak a felek.

17:38: Cesare Casadei, a Chelsea legújabb célpontja, Romano szerint. Óriási tehetség, aki jelenleg az Inter játékosa. Az első ajánlatot elutasították az olaszok, de a Chelsea tovább próbálkozik.

17:34: Riqui Puig a LA Galaxynál folytatja! Teljes az egyezség, már csak az aláírás hiányzik a szerződésről, amely 3 évre Amerikába helyezi át a fiatal spanyolt.

17:31: Nem csak vásárol a PSG, ugyanis Gini Wijnaldumot sikerült elpasszolniuk. A játékos egy kölcsön keretében a Románál tölti a szezont.

17:28: Alex Telles a Sevillában tölti a következő idényt. A hátvéd egyéves kölcsön keretében érkezik Spanyolországba, vételi opciója nem lesz rá az andalúzoknak.

Documents prepared today for Alex Telles deal. Manchester United and Sevilla are ready to sign before the weekend. Here we go confirmed as reported today morning: loan deal, no buy option. #Sevilla



Telles will undergo medical tests as new Sevilla player soon. #MUFC pic.twitter.com/aO4XKPNl2z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022



17:25: Renato Sanchez a PSG játékosa! Fabrizio Romano értesülései szerint a a teljes egyetértés megszületett, a vételár 15 millió euró lesz. Sanches hosszútávra kötelezi el magát, érkezése leginkább Camposnak köszönhető, aki az első pillanattól meg akarta szerezni.

Renato Sanches to PSG, here we go! Full agreement reached for €15m fee after deal at final stages yesterday night. Medical tests scheduled for Renato in Paris #PSG



Personal terms agreed long time ago - so Luís Campos signs the player he wanted since day 1. pic.twitter.com/EgQbsV8zap — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022

14:15 – A Barcelona nagyon szerette volna szerződtetni Bernardo Silvát, de a PSG is versenybe szállt a Manchester City sztárjáért. Santi Aouna újságíró azt állítja, hogy a francia óriások érdeklődnek a portugál szerződtetése iránt, de meg kell jegyezni, hogy a Barcelona is azon dolgozik, hogy Frenkie de Jong eladásából létrehozzák az üzletet.

13:00 - A Barcelona ex-középpályása, Arthur Melo visszatérhet Spanyolországba a Valenciához, amely állítólag felvette a kapcsolatot a Juventusszal a szerződtetése ügyében. Gianluca Di Marzio jelentése szerint Gennaro Gattuso és a játékos beszéltek, és a dolgok jól alakulnak. A klubok jelenleg is tárgyalnak.

09:15 - Valószínűleg Neto a nyáron elhagyja a Barcelonát, miután Xavi Hernández nem számol kapusával az idei szezonban. Az angol Bournemouth érdeklődik Neto iránt, a két klub pedig bízik a megegyezésben.

09:00 – Az Ajax szélsője, Antony a lehető leghamarabb szeretne csatlakozni a Manchester Unitedhez – írja a GiveMeSport. Az Ajax körülbelül 70 millió fontot szeretne kapni játékosáért, és a Unitednek ezt az összeget muszáj lesz kifizetnie, ha szeretnék a játékost.

08:51 - A Manchester United korábbi segédedzője, Chris Armas azt mondta, hogy a klubnak meg kell tartania a vezetőjüket, Cristiano Ronaldót ezen a nyáron.

07:49 - A Southampton védője, Kyle Walker-Peters iránt érdeklődik a Chelsea – írja a Guardian. A 25 éves játékos mindkét szélen képes szélső hátvédként játszani, és alkalmasnak tűnik arra a rendszerre, amelyet Thomas Tuchel a Stamford Bridge-en alkalmaz. Walker-Peters várhatóan 35 és 40 millió fontba fog kerülni, de a Daily Mail azt állítja, hogy a Chelsea 40 milliós ajánlattal készül Walker-Petersért.

07:29 - A Chelsea közel áll a svéd szélső, Johanna Rytting Kaneryd szerződtetéséhez. A 25 éves játékos szabadon igazolható, miután elhagyta a Hackent.

00:00 - A Fulham 8 millió fontért szerződtette az Arsenal kapusát, Bernd Lenót. A felek hároméves szerződést írtak alá, de a klubnak lehetősége van további 12 hónappal meghosszabbítani a 30 éves német tartózkodását.



