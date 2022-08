Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 24-én:

21:01: Megvan a teljes megegyezés Umtiti ügyében a Barcelona és a Lecce közt. A játékos a napokban Olaszországba repül az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokra.

Samuel Umtiti deal, done and sealed. French centre back leaves Barcelona and joins Serie A side Lecce on loan until June 2023. @SkySport #FCB



Umtiti will fly to Italy this week to undergo medical tests. pic.twitter.com/Ku3GM2Ip87 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2022

21:00: Hivatalos: Eric Bailly a Marseille-nél tölti a szezont, kölcsönben.

20:58: A Benfica leigazolta a Feyenoord játékosát, Fredrik Aursnes-t.

Official, confirmed. Fredrik Aursnes joins Benfica on permanent deal from Feyenoord as called last month, now signed and finally completed. #transfers



Medical done yesterday and Aursnes becomes new Benfica player, wanted by Schmidt. pic.twitter.com/f0irSDqPRy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2022

20:56: Dele Alli a mai este folyamán Istanbulba repül, hogy véglegesítse kölcsönét a Besiktassal. A törököknek opciós joguk lesz a játékosra, ennek pontos összege azonban még egyeztetés kérdése.

20:54 : "Egy Cristiano Ronaldo-Alexis Sánchez támadósor jól nézne ki”

18:46: Megszületett a szóbeli megegyezés a Nice és az Arsenal közt Nicolas Pépé kölcsönadásáról. A játékos fizetését nagyrészt a franciák állják majd.

Nicolas Pépé to OGC Nice, verbal agreement completed with Arsenal in the afternoon. Main part of salary to be covered by French club. #AFC #OGCNice



Documents to be prepared soon - it’s loan deal with no buy option clause as expected. https://t.co/o11Ca9JS4k — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2022

18:41: Callum Hudson-Odoi a Leverkusenbe kerülhet egy egyéves kölcsön keretében. A klubok közt már majdnem teljes az egyezség, jelenleg a játékos beleegyezésére várnak.

Bayer Leverkusen and Chelsea are in direct talks today on final details of Callum Hudson-Odoi loan move, to get it signed soon after player’s green light. #CFC



Buy option and potential buy back clause are still being discussed. pic.twitter.com/nG2ox8ZYkp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2022

18:03: A 25 éves Martin Terrier nem megy sehová! A középpályás hosszabbított a Rennes-el.

18:01: Az utolsó simításokat végzik Bryan Gil kölcsönszerződésén. A játékos a szezont a Valenciában tölti majd, a denevéreknek nem lesz opciója a játékosra a kölcsön lejártával.

17:56: Hamarosan lezárhatja a Roma Andrea Belotti szerződtetését. A játékossal már korábban megegyeztek, Afen Gyan eladásával pedig a helye is megvan a keretben.

AS Roma are now closing on Andrea Belotti deal as free agent. Felix Afena Gyan joins Cremonese on permanent deal for €6m plus €3m add-ons, so Roma will now be able to complete Belotti deal. #ASRoma



Verbal agreement already in place between Roma and Belotti since weeks. pic.twitter.com/acV5YClBCP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2022

17:54: Arkadiusz Milik mellett Kevin Strootman is órákon belül elhagyhatja a Marseille-t. Előbbi a Juventushoz, utóbbi a Genoához kerülhet.

Not only Arkadiusz Milik. Also Kevin Strootman will leave OM in the next hours in order to re-join Genoa, deal almost agreed between all parties. #OM



Talks in progress also for Arkadiusz Milik to Juventus on loan with buy option clause, not mandatory. pic.twitter.com/UjtaAgWslV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2022

16:43: A West Ham 40 millió eurós ajánlattal próbálkozik leigazolni a Lyon 24 éves brazil középpályását, Lucas Paquétát.

West Ham working on deal to sign Lucas Paqueta from Lyon. Bid worth about €40m made, no agreement yet but talks advancing over fee & personal terms for 24yo Brazil international midfielder @TheAthleticUK after @skysports_sheth #WHUFC #OlympiqueLyonnais https://t.co/77RpJAORNW — David Ornstein (@David_Ornstein) August 24, 2022

16:21: Derült égből érkezett a hír, miszerint Alexander Isak a Newcastle játékosa lehet. A dolog gyorsan valósággá válhat, ugyanis a játékos és a klubok is megegyezésre jutottak.

Newcastle have already agreed personal terms with Alexander Isak and his agents. Final details discussed on add-ons structure and then deal completed with Real Sociedad, set to be signed. #NUFC



Club record fee for Newcastle, also record sale for Real Sociedad. pic.twitter.com/nUfn0zd7XL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2022

13:00 - A MARCA szakértője, Juan Castro szerint Edinson Cavani a nyáron a Gennaro Gattuso által irányított Valenciához szeretne igazolni. A Los Che-nek azonban előbb Maxi Gomez távozására lenne szüksége.

12:00 - A La Gazzetta dello Sport szerint az AC Milan "érinthetetlennek" tartja Rafael Leaót, aki iránt a Chelsea érdeklődik. A portugált a Serie A szezon legjobb játékosának választották, amikor az AC Milan megnyerte a 2021/22-es szezonban a bajnoki címet.

10:00 - A Chelsea játékosa, Callum Hudson Odoi hamarosan elvégzi az orvosi vizsgálatot a Bayer Leverkusennél, a játékos várhatóan a szezont kölcsönben Németországban tölti majd. Nicolo Schira újságíró megerősítette, hogy a 21 éves labdarúgó sorsa a következő 48 órában eldől.

08:30 - Bruno Lage az Arsenal érdeklődéséről Pedro Neto iránt: "Hallottam erről, de semmi nem érkezett hozzánk. Normális, hogy van ilyen érdeklődés - de senki nem mondott nekem semmit semmilyen ajánlatról, így nem tudok megerősíteni semmit". Az Arsenalnál most Nicolas Pépé távozására koncentrálnak.

08:15 - Tomas Gonzalez-Martin újságíró szerint a Real Madrid több ajánlatot is visszautasított a középpályás Fefe Valverdéért, egy Premier League klub állítólag 90 millió eurót kínálnak az uruguayiért. Valverdének 2027-ig szóló szerződése van a Real Madriddal, és a kivásárlási árát 1 milliárd euróban határozták meg.

08:00 - Az El Mundo Deportivo értesülései szerint Thomas Meunier-t a Barcelona radarján van Juan Foyth alternatívájaként. Gabriel Sans újságíró azt állítja, hogy Meunier jelenlegi klubja, a Borussia Dortmund 15 millió euró körüli összeget kér a jobbhátvédért, míg a Barcelona jelenleg 10 millió eurót kínál. A Sport szerint a Barcelona felajánlhatja Sergino Dest, ami egy csere lenne a két klub között.



01:00 - Brendan Rodgers megerősítette a Chelsea ajánlatát Fofanáért: "Kaptunk egy új ajánlatot Fofanáért, amit elutasítottunk". Rodgers azt is hozzátette, hogy Fofana most "az U23-asokkal edz, miután a múlt héten nem jelent meg egy edzésen".



