Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 17-én:

8:19: Tegnap éjjel hivatalossá vált, hogy a Brighton leigazolta Pervis Estupinant a Villarrealtól. A játékos 5 évre írt alá, feladata a Chelseahez távozó Cucurella pótlása lesz.

Official. Brighton have signed Pervis Estupinan on permanent deal from Villarreal, agreement completed and signed - five year deal. #BHAFC



Potter: “We’re excited by what Pervis brings us and he fills a position to which we’ve been looking to add depth”. pic.twitter.com/NhnpFuKYUQ