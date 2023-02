Szoboszlai, Orban és Gulácsi csapattársát meg akarta szerezni a Chelsea januárban, klubja viszont nem akarta a szezon közepén elengedni egyik legstabilabb játékosát.



A történtekről mostanáig sem a klubok, sem a játékos nem ejtett szót, most azonban Gvardiol a The Times-nak elismerte csalódottságát az eset miatt.

„Nagyon össze voltam zavarodva, mert egy hónappal azelőtt beszéltem a sportigazgatóval, aki azt mondta: ’Igen Josko, nem fogunk eladni, számítunk rád, szükségünk van rád.’ Úgy voltam vele, rendben vagyok itt, dolgozom magamon és igyekszünk minél jobb helyen végezni.”



„Ez egészen az átigazolási időszakig így volt. Aztán felhívott az ügynököm és azt mondta, a Chelsea rendkívül érdeklődő. Ilyenkor nyilván azzal számolsz, hogy egy ekkora klub komoly ajánlatot tesz érted. Végül a Lipcse azt mondta, nem akarnak eladni.”



„Végül nagyon szenvedtem emiatt, küzdöttem a döntés után. Ez van, itt vagyok, megbékéltem vele, mert eredetileg is az volt a terv, hogy maradok. Ez a második évem itt, elképzelhető, hogy egy újabb idényre is maradok itt. Meglátjuk.”

