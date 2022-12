James Milner is kifejtette véleményét korunk egyik legnagyobb játékosáról, Lionel Messiről.

Amellett, hogy elmondta, szerinte ő minden idők legjobbja, egy érdekes anekdotával is szolgált a játékosról.

„Ő hihetetlen, számomra a valaha volt legjobb játékos!”



„Ha az ilyen játékosokat túl nagy tisztelettel kezeled, át fogják venni az irányítást a pályán. Néha tudatnod kell velük, hogy ott vagy és nem hagyod annyiban a dolgokat.”



„Kicsit kirúgtam a lábát, ami nem tetszett neki, ezért spanyolul azt mondta, hogy egy szamár vagyok.”

Azon a meccsen végül a Barcelona diadalmaskodott 3-0-ra, de a visszavágón egy történelmi összecsapáson fordítottak az angolok, és összesítésben 4-3-mal jutottak tovább, majd a döntőt is megnyerték.

James Milner (on Lionel Messi):

“I don’t have beef with him. I caught him with a heavy challenge at the camp nou, he wasn’t very happy. I gave him a tap and said ‘are you okay’ and he started shouting ‘burro’ which means donkey.” pic.twitter.com/XTmGWELS8u