A Fenerbahce labdarúgócsapatának vasárnapi bajnoki mérkőzésén megsérült Szalai Attilánál térdszalaghúzódást mutattak ki a vizsgálatok.

A magyar válogatott középhátvédjét török klubcsapata Konyaspor elleni mérkőzésének 61. percében le kellett cserélni egy ütközést követően. Az alapos orvosi vizsgálatok után a Fenerbahce hétfőn közösségi oldalán közölte, hogy a védő jobb térdében a belső oldalszalag húzódott meg. A Fenerbahce még annyit tett hozzá, hogy a sérülés kezelését azonnal megkezdték, azt viszont nem írta, milyen hosszú felépülési időre lehet számítani.

Great team effort yesterday Thank you for your nice wishes and messages, I will be back stronger! @Fenerbahce @MLSZhivatalos pic.twitter.com/bXcNiyXSBT