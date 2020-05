Svájcban június 19-től, Japánban július 4-től folytatódhat a futballbajnokság.

A svájci liga húsz klubja pénteki, rendkívüli berni közgyűlésén arról is döntött, hogy a mérkőzéseket a koronavírus-járvány miatt nézők nélkül rendezik. A tízcsapatos élvonal tabelláját - 36-ból 23 forduló után - a St. Gallen vezeti a Young Boys és az FC Basel előtt. A hátralévő köröket a tervek szerint hat hét alatt bonyolítják majd le.



Japánban is zárt kapus folytatást terveznek, az újraindulásra kitűzött dátum július 4. A liga szóvivője azt mondta, ezzel együtt felkészülnek arra a lehetőségre is, hogy a nézők újra bemehessenek a stadionokba.



A programot újratervezik, elsőként az azonos régióba tartozó csapatok csapnak majd össze egymással, hogy a koronavírus-válság közepette minimalizálják az utazási kényszert.

Borítókép: Seb Daly/Sportsfile via Getty Images