A Barcelona nyáron véglegesítette Vitor Roque leigazolását, aki az FFP-szabályok miatt 2024 nyarán érkezik majd a katalánokhoz.



Ezidő alatt korábbi klubjában, az Athletico Paranaensénél szerepel. Legalábbis szerepelne, de az Internacional elleni találkozón egy ütközés következtében sérülést szenvedett, az első diagnózisok alapján pedig nyolc hétig nem léphet pályára.

Vitor Roque is expected to be out for around 8 weeks. @joaquimpiera