Luis Suárez elmondása szerint sosem látta úgy sírni Lionel Messit, mint az uruguayi távozott a klubtól és az Atlético Madridhoz igazolt.

A csatár most az ESPN-nek beszélt arról, hogy élték meg az eseményeket.

„Fájdalmas volt és sok szenvedéssel járt. A Bayern elleni BL-blama és ami utána történt, szörnyű volt.”



„Külön kellett edzenünk, sokat szenvedtünk. Sírtunk. Sosem láttam Messit úgy sírni, mint akkor. Mindig bizonytalan voltam afelől, hogy mi is történt akkor pontosan a kulisszák mögött, de végül szerencsére jó időszakot töltöttem az Atléticónál.”

