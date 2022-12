A 23 éves portugál csatár a hírek szerint nem elégedett a Milan feltételeivel.

Habár a Milan elnöke és technikai igazgatója szerint a tárgyalások jó ütemben haladnak, mégsem jutnak közelebb a felek. Jorge Mendes, a portugál ügynöke pedig hírhedten kemény tárgyalópartner.

A lap jelentései szerint a Real Madrid, a Manchester City és a Chelsea is érdeklődve követi a játékos helyzetét.

Nem kell azonban a Milant sem félteni, ugyanis ha nem jön létre a megegyezés, már ezen a nyáron eladnák Leaót, akkor viszont a szerződésében szereplő 150 millió eurós kivásárlási árat kérik majd érte.

Makacsságukat alátámasztandó, egy 70 milliós ajánlatot már le is söpörtek az asztalról korábban.

