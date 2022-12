Egybehangzó sajtóértesülések szerint a Gremio hamarosan bejelentheti, hogy leigazolták a Liverpool és a Barcelona korábbi játékosát, a 35 éves Luis Suárezt.

A csatár legutóbbi klubja az uruguayi Nacional volt, ott viszont a vb előtt lejárt a szerződése, így azóta szabadon igazolható.

Korábban voltak pletykák, amelyek a mexikói Cruz Azullal kötötték össze, de úgy látszik, az csak kacsa volt.

Most a brazil újságíró, Cesar Luis Merlo számolt be róla, hogy közel a megegyezés a brazil klub és Suárez közt, aki kétéves szerződést írhat alá és ezzel a legjobban kereső játékosa lehet az egyesületnek.

