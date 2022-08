A 30. évében járó brazil szélső remekül kezdte a szezont, azonban volt egy vitájuk Kylian Mbappéval, ez pedig a Daily Mail szerint odáig fajulhatott, hogy most eladná a klub.

A lap arról is ír, hogy a brazil távozását maga Mbappé sürgette meg, hiába erősítette meg Neymar számos nyilatkozatában, hogy maradni szeretne.

A pletykák szerint a játékost a Chelsea-nek ajánlották fel a párizsiak, ők azonban az Aubameyangról folyó egyeztetések és a brazil rendkívül magas ára és fizetése miatt nem kívánt élni a lehetőséggel.

További érvként hozza még fel a lap, hogy a PSG Neymar eladásával sokat tehetne azért, hogy beleférjen a Financial Fair Play által meghatározott korlátozásokba, így elkerülve az UEFA által belengetett büntetést.

