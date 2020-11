Ryan Reynolds és Rob McElhenney hollywoodi sztárok megvették a világ egyik legrégebbi futballklubját, a walesi AFC Wrexhamet.

A kanadai és amerikai színész - akik forgatókönyvíróként és producerként is dolgoznak a filmiparban - szeptemberben jelentették be vételi szándékukat, amelyet hétfői rendkívüli ülésén fogadott el a klub szurkolóiból álló tulajdonosi csoport (WST). Utóbbi tájékoztatása szerint a szavazáson az arra jogosultak 91 százaléka vett részt, és több mint 1800 szavazat támogatta a filmesek érkezését.

A message from our owners-elect...



Welcome to Wrexham AFC, @RMcElhenney and @VancityReynolds



#WxmAFC pic.twitter.com/ho1vV8cvry