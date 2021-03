Ryan Giggs, a walesi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem ül le a kispadra csapata következő három mérkőzésén.

Az ország sportági szövetsége (FAW) szerdán jelentette be, hogy a szakvezető kihagyja március 24-én a Belgium és március 30-án a Csehország elleni világbajnoki selejtezőmérkőzéseket, valamint a március 27-én a Mexikó elleni barátságos találkozót. Ezeken az összecsapásokon Robert Page másodedző látja majd el a kapitányi feladatokat, ahogy az a gárda múlt novemberi meccsein is történt.



"A walesi szövetség és Ryan Giggs közös megegyezéssel döntött úgy, hogy nem vesz részt a válogatott következő találkozóin" - írta közleményében a FAW.



A Manchester United korábbi sztárfutballistája rendőrségi ügye miatt nem ült le a kispadra novemberben, miután őrizetbe vették családi erőszak vádjával.



Bár a felek nem indokolták, de a mostani döntés hátterében is a tavaly őszi ügy állhat, melynek vádjait Giggs azóta is tagadja. A brit média úgy tudja, hogy a kapitány elleni eljárást május elsejéig meghosszabbították.

Borítókép: Joe Prior/Visionhaus