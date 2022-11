Roy Keane, az írek legendája kissé odaszúrt az Angol Labdarúgó Szövetségnek, akik most belekóstolhatnak abba, amit főztek.

Declan Rice és Jack Grealish is az ír válogatottat képviselték utánpótlás szinten, azonban a felnőttként már az angolok mezét húzták magukra.

Grealish például még az U21-es válogatottban sem Anglia színeiben játszott, Rice pedig még arra is ígéretet kapott, hogy ő lesz a válogatott jövőbeli kapitánya.

Végül aztán mindketten az angolokat választották, jelenleg pedig alapemberei a nemzeti csapatnak

Az angol csapat tele van kettős állampolgárokkal, ilyen például Raheem Sterling (Jamaika), Harry Kane (Írország) vagy Bukayo Saka (Nigéria).

Vannak azonban olyanok is, akik pont helyettük döntöttek más nemzet válogatottja mellett. Wilfried Zaha Elefántcsontpartot, Jamal Musiala pedig a németeket.



Utóbbi klubszinten a Bayern Münchenben is brillírozik, most pedig a német válogatottban is nagy szerepet játszik, hiába volt még U21-es szinten is angol válogatott. Roy Keane erre reagálva nyilatkozott, cseppet kárörvendően.

„Angliának most visszanyalt a fagyi, belekóstolhattak abba, amit főztek. Jó volt látni.” – utalt arra, hogy Musiala szerepet kapott Japán ellen a németeknél.

„Ugyanezt tették Grealish-el vagy Rice-al. Ne is kezdjünk bele…”

Roy Keane on Jamal Musiala playing for Germany: ''It's good that England have been given a taste of their own medicine. They took Rice and Grealish.'' #GERJPN #Qatar2022 pic.twitter.com/Iy1joBriBn