A Mundo Deportivo számolt be róla, hogy az Al-Hilal egy hatalmas, 350 millió dolláros éves fizetést tartalmazó kontraktussal kereste meg Lionel Messit.

Az Al-Hilal a szintén szaúdi Al-Nassr legnagyobb riválisa, azé a klubbé, amely nemrég szerződtette Cristiano Ronaldót, hatalmas meglepetésre.

Messi még nem újította meg szerződését a PSG-vel, így jelenleg szabadon tárgyalhat kérőivel, ez teszi lehetővé a közel-keleti klubnak azt, hogy a párizsiakat kikerülve rögtön Messit bombázza ajánlatával.

Közben a Goal.com szerint Messi édesapját Szaúd-Arábiában kapták lencsevégre, ami akár még azt is jelentheti, hogy a pletykáknak van valóságtartalma.

Al-Hilal, greatest rival of Al-Nassr, already sells Lionel Messi shirts. He will always be in the GOAT shadow. pic.twitter.com/PIdy5Ix7Zg