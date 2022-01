A lengyel játékos remekül kivágta magát, amikor arról kérdezték ki a világ legjobbja.



A Bayern München sztárja remek formában volt idén. 2021-ben a német klubcsapat és a lengyel válogatott színeiben összesen 69 gólt szerzett. Az előző szezonban 40 meccsen 48-szor talált a kapuba és csapatával bajnoki címet szerzett. A Bundesligában 29 meccs alatt 41 gólig jutott, amivel Gerd Müller rekordját adta át a múltnak.



Bár minden adott volt, hogy elnyerje az Aranylabdát, végül csak a második lett Lionel Messi mögött, aki már a hetedik trófeáját gyűjtötte be a szavazáson.

A lengyel csapatkapitányt már 2020-ban is az elismerés legnagyobb esélyesének mondták, akkor azonban a koronavírus járvány miatt nem adták át a díjat.



Lewandowski december 27-én a 2021-es Globe Soccer Awards díjátadón vett részt Dubaiban, ahol megkapta a Diego Maradona-díjat és a TikTok rajongók által odaítélt év játékosa díjat.



A gálán a lengyel egy rövid interjút is adott, amiben beszélt az Aranylabdáról és megválaszolta az örök klasszikust, a Ronaldo-Messi kérdést?



„Annyi kérdésem volt már az Aranylabdával kapcsolatban.Tavaly lemondták, nem tudtam megkapni, mindent megnyertem, amit csak lehetett. Idén 69 gólt szereztem egy szezonban, szóval tudod… Mindent megtettem, amit tehettem” – kezdett bele.



„Ha tükör elé állok, azt mondhatom magamnak: „Mindent megtettél, amit tehettél, 69 gólt rúgtál, megnyerted a német bajnokságot, és büszke lehetsz magadra."



"Tisztelem a többi játékost, mert nagyszerű játékosok, de tudom, hogy számomra fontos, hogy önmagam legyek, és mindig pozitívan gondolkodjak” – fejtette ki.



Arra a kérdésre, hogy Ronaldo vagy Messi-e a világ legjobbja, a lengyel zseniális választ adott.



„Lewandowskit választom” – felelte.



Forrás és borítókép: sportbible.com