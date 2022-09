Bár az átigazolási időszak Európa legtöbb ligájában lezárult, a legújabb hírek szerint Cristiano Ronaldo mégis csapatot válthat.



A 37 éves játékos a nyár folyamán arra kérte a Manchester Unitedet, hogy megfelelő ajánlat esetén engedje el őt. Ennek egyik okaként azt jelölte meg, hogy továbbra is szeretne a Bajnokok Ligájában játszani. Bár a portugál ügynöke mindent megtett az átigazolás érdekében, magas fizetése miatt egyik klub sem akarta befogadni őt. Most azonban olyan pletykák láttak napvilágot, melyek szerint mégis ajánlat érkezhet érte.



A török Ajanspor arról ír, hogy a Fenerbahce elnöke, Ali Koc keményen dolgozik azon, hogy sikerüljön nyélbe ütnie az álomszerződést.



Az információk szerint a török nagyklubnak megállapodása van Ronaldóval, és már csak az átigazolásával kapcsoaltos részleteket kell megbeszélni.



A cikk kitér arra is, hogy Ronaldót a Fenerbahce edzője, Jorge Jesus győzte meg arról, hogy csatlakozzon a klubhoz.

Borítókép: James Williamson – AMA/Getty Images