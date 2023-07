2023-ban kétségtelenül az egyik legnagyobb hatást a szaúdi tőkeinjekció gyakorolta napjaink labdarúgására, melynek következtében leginkább a harmincon túli klasszisokat sikerül meggyőzni arról, hogy tegyenek egy próbát a közel-keleti futballforradalommal, de akad példa olyanra is, például Milinkovic-Savic esetében, aki a legjobb éveit áldozza a legújabb őrületre.

Ha játéktudásával és teljesítményével rendszeresen már nem is, azzal mindenképpen sikerült maradandót alkotnia még karrierje vége felé is Cristiano Ronaldonak, hogy első igazi világsztárként megérkezett télen a bajnokságba, így eddig sem szerény egojának a tükör előtt állva mondhatja: ezt is én indítottam útjára.

És bár többször beszélt arról, hogy elhivatottan és szenvedélyesen dolgoznak majd azért, hogy a szaúdi a világ öt legjobb pontvadászata közé emelkedjen, most Odion Ighalo az OmaSportsTV-nek fogalmazta meg véleményét, mely szerint semmi másról nincs szó, csak a pénzről.

„Amikor fiatal vagy, igen, a szenvedély miatt játszol. Akkor nem érdekel a pénz. De az én koromban, amikor a karrierem utolsó szakaszában járok, nem tudom egy, két vagy hány év van hátra mielőtt Isten azt mondaná, állj” – mesélte a 34 éves támadó, aki idén nyárig az Al-Hilal-ban rúgta a labdát.

„Tudom, hogy három évnél nem lesz több. A szenvedély miatt játszottam egész életemben, most a pénzért. Nem az a futballista vagyok, aki idejön és azt mondja: „az elhivatottságom hajt”. Testvér, a pénz. A nap végén a pénz számít.”

„Ronaldo még mindig a szenvedélyért játszik? Cristiano százszor többet keresett, mint én egész életemben, és Szaúd-Arábiába ment. A szenvedélyért csinálta? Pénzért, tesó.”

A futballforradalmi tervekkel előrukkoló ország bajnokságába olyan embereket sikerült csak ezen a nyáron szerződtetni, mint Karim Benzema, Roberto Firmino, Ngolo Kanté, de nincs messze a váltástól Fabinho és Marco Verratti sem. Ugyanakkor Luka Modric, Lionel Messi, Lautaro Martinez és Kylian Mbappé is jelezte, hogy nem kívánnak csatlakozni hozzájuk. Igaz Messi az Egyesült Államokba tette át a székhelyét.

Így hiába a megvásárolható elvek, Európa még mindig Európa marad, a Bajnokok Ligája pedig Bajnokok Ligája, a pénz pedig csak pénz, miközben a fentebb említett labdarúgók egyikének sem kellett eddig sem remegnie, ahogy közeledett a hónap vége, ha az anyagiakról volt szó.

