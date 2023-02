Az Al Nassr továbbra is arra törekszik, hogy a nyár folyamán megszerezze Sergio Busquetst.



A 34 éves játékosnak a szezon végén jár le a szerződése a katalánokkal. Bár Xavi szeretné megtartani őt, a játékos egyelőre még nem döntött jövőjéről.

Korábban a spanyolt szoros kapcsolatba hozták az Al Nassr-vel, de a ő állítólag visszautasította a szaúdiak jövedelmező ajánlatát. Az átigazolási szekértő, Fabrizi Romano most arról számolt be, hogy a sikertelensége ellenére az Al Nassr nem adja fel és a yári átigazolási szezon során újabb ajánlatot tesz a labdarúgónak.

Al Nassr have approached Sergio Busquets for June as potential target, after MLS clubs already trying months ago including Inter Miami ???????? #transfers



Busquets has to decide whether he wants to stay and continue at Barcelona or try new chapter in another country. pic.twitter.com/z4k4DlH7fJ