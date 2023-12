A 2023-as év fordulópontot jelentett Cristiano Ronaldo és Lionel Messi számára is. Az elmúlt tizenöt-húsz év két futballsztárja elhagyta Európát.

Ronaldo a számára kudarcosan záruló világbajnokságot követően visszatért az Arab-félszigetre, a szaúdi Al-Nassr ajánlatát fogadta el. Néhány hónappal később számos nemzetközi hírű és szintű futballista követte őt, Benzema és Neymar is a szaúdi ligába igazolt.

Lionel Messi világbajnokként térhetett vissza az év elején Párizsba, de a PSG-vel nem jött össze a hőn áhított BL-siker, így két év után távozott a francia fővárosból, útja Miamiba vezetett. Az Inter színeiben visszanyerte régi kedvét és formáját, csapatával nyertek is egy trófeát, de az MLS-rájátszásról lemaradtak.

A Ronaldo-Messi párharcot a 2023-as évben a portugál futballista nyerte, már ami a google-keresések számát illeti. Az Eb-selejtezőket hibátlanul abszolváló válogatott kulcsjátékosára többen kerestek rá, mint bármelyik másik sportolóra.

Grateful to be honored as the most searched athlete in @google history. Check out the film at https://t.co/0PjDiMYV3I. #YearInSearch pic.twitter.com/uV65FyQ9XE