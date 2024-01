Cristiano Ronaldo és más Nike által támogatott sportolók hozzáférnek egy titkos weboldalhoz, amely lehetővé teszi számukra a termékek megrendelését.

Ronaldo azóta, hogy 2003-ban feltűnt, a Nike-nál dolgozik, és a márka arca, ha futballról van szó.

Az ötszörös Aranylabdás játékos még 2016-ban írt alá egy jövedelmező, élethosszig tartó szerződést, és több, mint 70 különböző Nike futballcipőt viselt már karrierje során, beleértve a saját egyedi változatait is.

A Nike sportolói szerződésük részeként hozzáférést kapnak az összes újdonsághoz, de nemrég a Manchester United korábbi kapusa, Ben Foster elárulta, hogyan is működik mindez.

A labdarúgástól tavaly visszavonult egykori kapust a 23 éves pályafutása alatt a Nike szponzorálta, és különböző ajándékokkal gazdagodott.

„Mindannyian kapunk egy képviselőt" - mondta Foster a Fozcast podcastjában.

„Általában valaki odafigyel a futballklubokra, így havonta egyszer bejön egy srác, vagy amikor új megjelenések vannak a márkánál” – folytatta.

Ez volt azonban az előző módszer, és Foster felfedte, hogy a Nike által támogatott sportolóknak van egy bejelentkezési nevük és jelszavuk egy bizalmas webhelyhez, amely értéket tartalmaz.

Így megvásárolhatják az általuk választott tárgyakat, beleértve az edzőcipőt és a stoplisokat is.

Inside the SECRET Nike website that Cristiano Ronaldo can order merchandise from that most players can only dream of pic.twitter.com/xjod3I92UG