Ronaldo Nazario pályafutásáról nemrég megjelent egy dokumentumfilm, és a promóciós interjúk érdekes betekintést nyújtottak egy modern futballista elméjébe. A fenomenális brazil jelenleg a Real Valladolid elnöke, és nemrég megszerezte a brazil Cruzeiro csapatát is.

A The Guardiannek a film múlt pénteki madridi bemutatóját követően Ronaldo a szupersztárként folytatott mentális küzdelmeiről beszélt. Ezt már a premieren is megtette, de most újabb részleteket árult el.

„Nem értettem, miért történik velem annyi rossz dolog. Ha mindenki szeret engem, jó ember vagyok, őszinte, néha vicces, akkor miért? Olyan nehéz volt. Hogy milyen döntéseket kellett meghoznia valakinek, aki ilyen fiatal, mindössze 22 éves. A sok nyomás, és pszichológiai segítség nélkül.”

Ronaldo 1998-as világbajnokság előtti, nagy nyilvánosságot kapott rohama volt karrierje egyik mélypontja, és ennek feldolgozása sokat kivett belőle.

„Nem volt valami igazán megbeszélt dolog. Manapság sokat beszélünk a sportolók mentális egészségéről. Abban a korszakban gladiátorok voltunk: bedobtak minket az arénába, és lássuk, ki jön ki élve. A nyomás egyre mélyebbre taszított. Olyan fiatal vagy, hogy nem tudod, hogyan kell ezt kezelni. Ennek ára van. Nehéz volt, de valahol még is szép ez az egész.”

Manapság, távol a pályán lévő futball nyomásától, Ronaldo úgy tűnik, élvezi a dolgokat, mint futballvállalkozó.

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images