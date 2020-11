A legendás támadó, Ronaldo Nazario 88 gólt szerzett úgy, hogy a kapust kicselezte vagy kikerülte.

A brazil Fenomén a karrierje során klubok és válogatott szinten 616 mérkőzésen 414 gólt szerzett. Az egyik legnagyobb tehetsége az volt, hogy elsiklott a kapusok mellett, és ez egy rendkívüli statisztikában is megmutatkozik. 414 góljából 88 úgy született, hogy kicselezte a kapust és az üres kapuba gurította a labdát, ami megdöbbentő 21%-a a góljainak. Elképesztő teljesítmény a világ egyik legjobb támadójától.

Ronaldo dribbled past the goalkeeper 88 times to score a goal during his career. 88. pic.twitter.com/raPlNOxCGj — Former Footballers (@FinishedPlayers) November 15, 2018

A gyakran "R9" névre keresztelt egykori Real Madrid legenda számos trófeát nyert karrierje során, köztük két világbajnoki trófeát is Brazíliával. Képviselte a világ legnagyobb klubjait, köztük az Intert és a Barcelonát. Ronaldo mozgása kiszámíthatatlan volt, ami megnehezítette a védők és a kapusok dolgát, hogy melyik irányba is fdog haladni. Nézzenek meg néhány felvételt arról, ahogy a kapusok tehetetlenül végigkísérik a Fenomén támadásait.

Sajnos a súlyos térdsérülései nagyban hátráltatták az így is elképesztő karrierjét. Mindezek ellenére sokan így is úgy gondolják, küztök José Mourinho is, hogy Ronaldo a világ legjobb játékosa.

"Ha szigorúan a tehetségről beszélünk senki sem múlja felül Ronaldót. Amikor Bobby Robsonnál volt a Barcelonában, rájöttem, hogy ő a legjobb játékos, akit valaha láttam pályára lépni. A sérülések némileg megölték a karrierjét, amely még hihetetlenebb is lehetett volna, de az a tehetség, amely az a 19 éves kissrácnak volt, az valami hihetetlen. Félelmetes támadó volt" - mondta Mourinho.



Fotó: Mark Leech/David Cannon

Forrás: sportbible.com

Borítókép: sportbible.com