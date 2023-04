A Milan tegnap a Napolin áthatolva jutott tovább a Bajnokok Ligájában, Rafael Leao pedig ismét jó teljesítményt nyújtott.



A mérkőzést követően a Tribuna.com lett figyelmes arra, hogy a Barcelona szurkolóinak egy csoportja erőteljesen támogatja a portugál támadó leigazolását a katalánokhoz.

A játékosra jellemző, hogy nagyon gyors, labdaérzékeny és remek érzéke van a helyzetek kialakításához. Olyannyira, hogy egyeseket egyenesen Ronaldinhóra emlékeztet a támadó.

„Leao, lenyűgöztél minket a karizmáddal a mai meccsen. Azzal, ahogy élvezed a játékot, Ronaldinhóra emlékeztetsz minket. Gyere a Barcába és játssz a világ legjobbjaival!” – írta Twitteren „Juned”.

Leão, you have impressed us with your charisma in the UCL game yesterday. You remind us of Ronaldinho with your flair and joy. Come to Barca and play with the best players in the world. pic.twitter.com/RX8HZyqvXi