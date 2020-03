Ronaldinho a korábbi hírek ellenére mégis játszott a paraguayi börtöntornán, és ha már beállt, megvillantotta tudását.

Csapatát a döntőbe jutatta, ahol 11-2-re győztek. A brazil kedvenc öt góllal és hat gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

