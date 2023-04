A Barcelona továbbra is csatárt keres, aki kiegészíti Robert Lewandowski munkásságát a támadóharmadban.



A 31 éves Roberto Firmino sokak szerint jó megoldás lenne a katalánoknak, mivel még mindig jó szintet képvisel, emellett nyáron ingyen igazolható lesz.

A Barcelona korábbi játékosa, Rivaldo azonban nem biztos benne, hogy a katalánok jelentenék a megoldást számára.

„Más brazil játékosokból kiindulva Firminónak egy álma válna valóra, ha a Barcához igazolna. Én viszont úgy gondolom, hogy először azt kéne kiderítenie, hogy milyen szerepe lenne a keretben.”



„Xavi szeret középcsatárral játszani, Firmino érkezése pedig stratégiaváltást eredményezhetne, de szerintem sokkal valószínűbb, hogy kispados lenne és csak perceket kapna.”

Rivaldo on why Roberto Firmino shouldn't join Barcelona:



"There have been rumours in recent days that Barcelona may look to sign Firmino who is set to leave Liverpool at the end of the season." #lfc [fourfourtwo] pic.twitter.com/Hpohk59g1N