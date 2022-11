Az ominózus esetnél Pogba még csupán 17 éves volt, a Manchester United menedzsere pedig Sir Alex Ferguson volt.

A vörösök egy új, jobb feltételekkel bíró szerződést tettek a játékos elé, Ferguson pedig személyesen harcolt a játékosért.

„Minóval érkeztünk a hosszabbítási tárgyalásokra, Sir Alex pedig csak annyit kérdezett: Na aláírjuk?”



„Végül nemet mondtunk, Mino azt válaszolta neki: Ezt a szerződést még a kutyám se írná alá Paul kelj fel, elmegyunk. Mi pedig elmentünk.”

Pogba végül szabadügynökként távozott az angoloktól, majd a Juventushoz igazolt, ahol igazi sztárrá vált. Később visszatért a Unitedhez, de második regnálása sem végződött jól.

A francia a Golden Boy díjátadón beszélt az esetről. Mino Raiola áprilisban tragikus hirtelenséggel vesztette életét.

>> #Pogba On How #Raiola Led Him To #Juve: 'I Wouldn't Even Sign This Contract To My Dog. #Paul, Get Up, Let’s Go.’ and Off We Went.”#SerieATIM #Juventus #football #italy #SerieA https://t.co/D6Osk2AoEq