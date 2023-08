A futball szabályalkotó testületének (IFAB) változtatásaira és az európai szövetség (UEFA) új iránymutatásaira hívta fel a figyelmet Hanacsek Attila, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) játékvezető bizottságának elnöke.

A sportvezető arról számolt be az MLSZ székházában tartott háttérbeszélgetés alkalmával, hogy a tavalyi, katari világbajnokságon tapasztaltaknak megfelelően jelentősen nőhet a hosszabbítások átlagos időtartama, mivel az IFAB legfontosabb szabályváltoztatása az volt, hogy a gólörömök során eltelt időt hozzá kell adni a félidőkhöz. Érdekességképpen megjegyezte, hogy az OTP Bank Ligában a videobíró bevezetésével átlagosan mindössze 1,6 perccel lettek hosszabbak a mérkőzések az előző két idényben.



Hanacsek megemlített olyan módosítást is, hogy a 11-esek előtt a kapusok nem zavarhatják a rúgó játékost. Az már korábban is benne volt a szabályban, hogy nem érinthetik meg a kapufát és a hálót, mert ez a játék késleltetésére és az ellenfél megzavarására irányul, így sportszerűtlen cselekedetnek minősül. Szintén 11-esekkel kapcsolatos megfogalmazásbeli különbség, hogy továbbjutásról döntő párbajt eddig "büntetőpontról végzett rúgásokkal" döntötték el, mostantól pedig "büntetőrúgásokkal".



Az UEFA szabályváltoztatásokról nem dönthet, de a szervezet évről évre iránymutatásokat ad, hogy a játékvezetők mire figyeljenek oda hangsúlyosan a következő időszakban, ennek megfelelően "az alkalmazás terén határozott és következetes fellépést vár el".



Az egyik legfontosabb ilyen terület a sportszerűtlen viselkedés szankcionálása a "játék imázsának védelmében", ahogy az UEFA fogalmazott: "elérkezett a tisztelet ideje". Ennek alapján ki kell állítani azt a csapatvezetőt, aki a "tisztelet hiányát mutatja, goromba, durva vagy sértő egy játékvezető irányába", "provokatív vagy ingerült módon cselekszik", illetve "agresszív vagy konfrontatív módon lép be az ellenfél technikai zónájába". A játékosok esetében pedig sárga lapos figyelmeztetés jár azért, ha tiszteletlenül, teátrális mozdulattal tiltakoznak, vagy megrohamoznak egy játékvezetőt. Az UEFA szintén felhívta a figyelmet azon játékosok szankcionálására, akik megpróbálják megtéveszteni a játékvezetőt sérülés vagy szabálytalanság eljátszásával.



A másik fontos iránymutatás a kezezés megítélésére vonatkozik. Mostantól a játékos testéről vagy a csapattársáról a karjára pattanó labdát nem fogják szabálytalanságnak minősíteni a játékvezetők még akkor sem, ha "nem természetes helyzetben tartotta". A szankcionálásban is lesz változás, mivel a nem szándékos, de büntetőt eredményező kezezések esetében nem kell sárga lapot felmutatnia a bírónak.



Hanacsek Attila úgy vélte, az UEFA ezzel az értelmezéssel próbál visszatérni ahhoz a korábbi, egy évszázadon túl is fennálló értelmezéshez, amely elsősorban a szándékosságot bünteti kezezés esetén, azaz a világ legjobb játékvezetőjének négyszer megválasztott Puhl Sándort idézve, elsősorban azt kell vizsgálni, hogy kéz keresi-e a labdát.



