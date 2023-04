A hírek szerint három nagy angol klub, az Arsenal, a Liverpool és a Chelsea is közelről követi a denevérek tehetségét, Yunus Musah-t.



A 20 éves játékos mind klubcsapatában, mind pedig a katari vb-n figyelemreméltó teljesítményt nyújtott, így egyre inkább érik neki egy szerződés valamelyik sztárklubnál.

Habár Musah-t 2026-ig köti szerződés a Valenciához, erősen kétséges, hogy egy kiesés esetén a csapattal tart-e a második ligába.

Ekrem Konur úgy tudja, a játékos képviselői kapcsolatban vannak az érdeklődőkkel, így adott esetben felgyorsítható az átigazolása.

Musah ebben a szezonban 30 találkozón lépett pályára, ezalatt két gólpasszt adott. A pletykák szerint korábban az Inter és a Milan is kifejezte érdeklődését iránta.

Liverpool are among a host of Premier League sides, including Arsenal, and Chelsea who have kept in touch with Valencia’s player Yunus Musah’s representatives ahead of the summer transfer window.#LFC https://t.co/vOIeMyCzB4 pic.twitter.com/Bs05IDRDY7