Florentino Pérez szerint elsősorban a nagy klubok nehéz anyagi helyzete miatt volt szükség arra, hogy életre hívják az Európai Szuperligát (ESL), amelyben húsz csapat szerepel majd.

A Real Madrid elnöke a hétfői bejelentést követően exkluzív interjút adott az El Chiringuito TV-nek, amelyben kifejtette, hogy a pénzügyi problémákkal küzdő csapatoknak minél több kiemelt téttel bíró mérkőzést kell játszaniuk annak érdekében, hogy visszaszerezzék bevételeik egy részét. A 74 éves sportvezető hozzátette, egy statisztika szerint a fiatalok negyven százalékát már nem érdekli a labdarúgás, ennek pedig az az oka, hogy túl sok alacsony színvonalú mérkőzést rendeznek. Pérez szerint a Szuperliga létrehozásával újra közönséget is nyerhetnek a sportágnak, amelyet így megmenthetnek.

Sport365.hu - UEFA elnök: "Nem láttam még ennyire hazug embert" Mint arról korábban beszámoltunk, 12 csapat megalapította az Európai Szuperligát. Ez óriási botrányt keltett a labdarúgásban, egykori játékosok, sportolók és sportvezetők léptek fel többnyire negatív véleményt megfogalmazva az esetről. A történtek kapcsán Alexander Ceferin az UEFA elnöke hétfőn sajtótájékoztatót tartott, elmondta, hogy a Juventus vezetője, valamint a Manchester United első embere hátba támadták őt és a futballt.

Pérez szerint a Szuperligában érdekelt klubok anyagi megerősödése a világ futballjában szereplő kisebb egyesületeknek is jót tehet, hiszen azáltal, hogy az egyik fél nagyobb összegeket költhet játékosvásárlásra, megindul a pénz áramlása a sportágban. A Real Madrid első embere reagált az európai szövetség (UEFA) "fenyegetésére" is, amely szerint a klubokat hazájuk versengéseiből, illetve a nemzetközi kupákból is kitiltják, míg a Szuperligában érintett játékosok nem léphetnek pályára a világ- és Európa-bajnokságokon. Mint közölte, százszázalékig biztos benne, hogy ezek nem fognak megtörténni.

Pérez az interjúban elmondta, amennyiben lehetőség nyílik rá, akkor már idén augusztusban elrajtol az Európai Szuperliga. A húszcsapatosra tervezett Szuperligát hat angol - Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester City -, három olasz - Juventus, AC Milan, Internazionale - és három spanyol - Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid - sztárklub hozta létre.

Borítókép: Senhan Bolelli/Anadolu Agency via Getty Images