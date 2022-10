Hétfő este Karim Benzema megnyerte első Aranylabdáját. A gálán nem született meglepetés, a francia támadó teljesen megérdemelte a díjat.

A díjátadó után Florentino Pérez, a királyi gárda elnöke is méltatta játékosát.

„Boldog vagyok, hogy Karim Benzemát végre elismerték, mint a világ legjobb játékosa, ugyanis már pár éve az. Három-négy éve már ő a legjobb.”

„Ő egy kilences, aki Ronaldo Nazario és Zinedine Zidane keveréke. Egy olyan csatár, aki egyszerre képviseli mindkettőjüket. Úgy megy előre, mint Zizou, a lövései pedig Ronaldóéhoz hasonlók.”

Karim Benzema az előző szezonban 44 gólt és 15 gólpasszt jegyzett a Real Madrid 46 mérkőzésén. Az idei szezonban eddig tíz meccsen öt gól és egy gólpassz a mérlege.

Florentino Pérez: “I’ve been in love with Benzema for 13 years. I’m happy to see him win the #BallonDor tonight.” pic.twitter.com/Kq7xB0BFLs