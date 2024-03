A Freiburg meglepi a Bayern Münchent? Mire megy a Lazio az AC Milan ellen? A Monaco megnehezti a PSG dolgát? Ezekre a kérdésekre biztosan választ kapunk a pénteki játéknap végére!

23:00 - Pontosztozkodás Monacoban

Ben Yedder ugyan betalált, de les miatt nem adták meg. Mbappé 45 percet játszott, a második félidőre Kolo Muani állt be a helyére.



És egy végeredmény a La Ligából: Celta Vigo-Almeria 1-0 (G: Oscar Mingueza a 73. percben)





22:47 - Nyolc emberrel fejezte be a meccset a Lazio

Az AC Milan egygólos győzelmet aratott az SS Lazio vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

A Bajnokok Ligájában nyolcaddöntős fővárosiak az 57. percben emberhátrányba kerültek Luca Pellegrini kiállítása miatt, ezt pedig az Európa-liga legjobb 16 csapata között szereplő piros-feketék a hajrában tudták kihasználni a svájci Noah Okafor révén.

A Milan a sikerével megerősítette a harmadik helyét, míg a találkozót nyolc játékossal befejező Lazio maradt a kilencedik.





22:30 - A hajrá okozta a Bayern vesztét

1-1-es állásról folytatódott a Freiburg-Bayern München mérkőzés a második félidőben. Musiala a 75. percben előnyhöz juttatta a vendégeket, de a hajrát nem tudták kihúzni, Holer egalizált, a végeredmény 2-2, aminek a legjobban Leverkusenben örülnek.



22:20 - Egy végeredmény Lengyelországból

Ruch Chorzów-Piast Gliwice 3-0, Novothny Soma csereként állt be a 73. percben, öt perccel később gólt szerzett, de les miatt nem adták meg.





21:20 - Egy félidőt követően 1-1 az állás Freiburgban

Bekezdett a hazai csapat a címvédő ellen, Sallai Roland fejesénél hatalmas bravúrt mutatott be Neuer, az ismétlésnél ollózó mozdulattal próbálkozott a magyar futballista, a lécről vágódott le a kísérlete.



Christian Günther nem sokkal később a vezetést is megszerezte a Freiburg javára, a 35. percben Tel egalizált.





21:00 - A Monaco és a PSG kezdőcsapatai



20:45 - Íme a Lazio és a Milan összeállítása



20:30 - Sallai kezd a Bayern ellen



20:00 - Eppellel nyert a Warta Poznan

Egy végeredmény Lengyelországból: Cracovia-Warta 0-1, Eppel Márton a vendégeknél az 59. percben állt be.



A Ruch Chorzów-Piast Gliwice mérkőzésen (20:30) Novothny Soma a kispadon kezd a hazaiaknál:



