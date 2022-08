Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 12-én:

9:05: A Chelsea védője, Ethan Ampadu az Empolihoz kerülhet kölcsönben. Az olaszok elszántak a játékost illetően, a tárgyalások jelenleg is zajlanak.

Empoli are still keen on signing Ethan Ampadu on loan from Chelsea. Talks on, negotiations about salary and more. #CFC



Ampadu will make a decision on his future in the next days. pic.twitter.com/It57ZfYSAC