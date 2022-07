Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 29-én:

13:31: A Milan hamarosan bejelentheti Charles De Ketelaere leigazolását a Brugge csapatától. A 21 éves középpályás klubváltásával kapcsolatban már csak az utolsó részletek vannak hátra.

13:29: Marc Cucurella beadta az átigazolási kérelmét a Brigton felé. A játékost a Manchester City szeretné, azonban a klubok közt még nincs megállapodás.

Marc Cucurella has just handed in a transfer request at Brighton. No agreement between Manchester City and Brighton on the price, negotiations are difficult but still ongoing. #MCFC



Final decision on clubs side expected soon as there's still a big gap in valuations. pic.twitter.com/0pxYdC6zJc