Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 22-én:

20:08: A Bayern Münchentől vásárolt a Crystal Palace! Chris Richards 20 millió euró fejében költözik Angliába. A szerződés megköttetett, a hivatalos bejelentés hiányzik csak.

Crystal Palace have now signed and completed Chris Richards deal. Also medical tests done, just matter of time to announce the agreement - fee could reach €20m with add ons. #CPFC



Bayern, now working to get Matthys Tel deal done with Rennes. pic.twitter.com/3mJlZ4ytt8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2022

20:06: A Lazio eladta koszovói válogatott játékosát, Vedat Muriqit. A csatár a Mallorca színeiben folytatja pályafutását, ahol előző szezonját kölcsönben is töltötte.

20:03: Elhagyja fiatal kapusa a Manchester Cityt. A 23 éves Arijanet Muric a Burnley csapatánál folytatja. A kapus végleg csatlakozik a másodosztályú klubhoz, szerződése 2026-ig szól.

19:59: Hivatalos: Olekszandr Zincsenko az Arsenal játékosa! A londoni klub saját felületein jelentette be a játékos érkezését. A hírek szerint 30+2 millió fontot fizettek a Manchester Citynek.

Welcome, Alex — Arsenal (@Arsenal) July 22, 2022

18:27: A Liverpoolt is megjárt Ozan Kabak a Hoffenheimnél köthet ki. A török védő jelenleg a Schalke szolgálatában van, ők azonban hajlandóak megválni tőle, a végösszeg 7 millió euró körül lehet. Állítólag az átigazolás a végső stádiumban van.

Hoffenheim are set to sign former Liverpool centre back Ozan Kabak. Done deal on permanent move for €7m plus add-ons and sell-on clause included. #transfers



Full agreement in place, set to be signed soon. pic.twitter.com/1xuytZ7vkg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2022

16:22 : Gulácsiék csapata, az RB Leipzig csaupán egy hajszálra van attól, hogy bejelentse David Raum érkezését a Hoffenheimből. A hátvédért korábban a Bayern München is érdeklődött.

Excl: RB Leipzig are in advanced talks to sign David Raum from Hoffenheim on permanent deal. Negotiations are at final stages, here we go soon. #RBLeipzig



Top fullback set to join Leipzig in the next days, after many clubs asked for him in the last months. pic.twitter.com/X7uvjvaBz6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2022

16:19: Koundé a Chelsea játékosa lehet hamarosan. Az éj leple alatt a kékek egy 55 millió fontos ajánlatot küldtek a Sevillának. Jelenleg a spanyolok válaszára várnak, hogy meg tudják előzni a Barcelonát a versenyben.

16:15: Az Ajax brazil zsenijének, Anthonynak az ügynöke Manchesterbe utazik, hogy véglegesítse védencének átigazolását a Unitedhez, a Mirror szerint. Lisandro Martinez után ő lehet a második, akit ten Hag korábbi csapatából Angliába csábít.

16:11: Inigo Martinez lehet a megoldás a Barcelonának, ha lemaradnak Koundéról, a Marca.com értesülései szerint. Az Athletic Bilbao elnöke elmondta, a jövőre lejáró szerződésű játékosért legalább 50 millió eurót szeretnének.

12:20: Ten Hag nem engedi el Martialt és Van de Beeket. A Manchester United edzője, Erik ten Hag blokkolta Anthony Martial és Donny van de Beek eladását, mivel szeretné megtartani a párost a klubnál.

08:52: Az Ajax és az RB Leipzig egyezségre jutott Brian Brobbey ügyében, és már a szükséges papírokat is aláírták a felek. A játékos átigazolási díja kb. 17 millió euró lesz. Brobbey már Amszterdamban van, hogy átessen a kötelező orvosi vizsgálaton és aláírja a 2027 júniusáig szóló szerződését.

Ajax and RB Leipzig have now signed all paperworks for Brian Brobbey deal. Permanent move, fee around €17m with add-ons and personal terms agreed weeks ago until June 2027. #Ajax



Brobbey, in Amsterdam to sign contracts and undergo medical tests. pic.twitter.com/HpSMZscyfg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2022

08:18: Dani Alves Mexikóban folytatja. Hivatalosan is megerősítették, hogy a Barcelonától nemrég távozó, szabadon igazolható játékos csatlakozik a mexikói Pumas UNAM-hoz. A brazil szerződése 2023 júniusáig szól.

Official, confirmed. Dani Alves joins Mexican side Pumas on free transfer as contract has been completed, it will be valid until June 2023. #Pumas



Dani Alves has already completed the agreement with Pumas after leaving Barcelona as free agent few weeks ago. pic.twitter.com/oKlDLU2x5Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2022

Átigazolási körkép - július 21. (csütörtök)

Borítókép: Sport365