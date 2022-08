Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 19-én:



10:14: A hírek szerint nagyon pozitívan sikerült a Chelsea és Pierre Aubameyang csütörtök esti találkozása, és a feleknek sikerült megegyezni a személyes feltételekben.

Pierre Aubameyang update. Been told meeting with Chelsea on Thursday night was "very positive", personal terms won't be an issue - Chelsea and Auba's camp are on the same page about contract. #CFC



It's now time for talks with Barça - €30m price tag considered too high. pic.twitter.com/dIX1HwfOmh