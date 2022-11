Pedri mindössze egy szezont töltött Messivel együtt a klubnál, mielőtt az argentinnak távoznia kellett a csapattól.

A játékos az EFE-nek elmondta, reménykedett abban, hogy több lehetősége lesz tanulni Messitől, de így is nagy megtiszteltetés, hogy ennyi időt is a társaságában tölthetett.

„Messi remek tanácsokat adott arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk higgadtak maradni a pályán. Mindig azt mondta, hogy érezzük szabadnak magunkat.”



„Ő a legjobb játékos, akit valaha láttam. Megtiszteltetés volt vele játszani. Mindig remekül viszonyult hozzám, nagyon jól bánt velem az első találkozásunktól kezdve.”

Pedri azt sem bánná, ha a vb-n ismét összefutnának, ezúttal ellenfélként. A fiatal spanyol elmondta, a döntőben Messi Argentínájával találkozna a legszívesebben.

