Paul Pogba négyéves eltiltást kapott a labdarúgástól doppingvétség miatt, ezt csütörtökön tették hivatalossá.

A Manchester United korábbi középpályása 2023 augusztusában bukott meg egy drogteszten, ezért a hatóságok eltiltást szabtak ki rá.

BREAKING: Paul Pogba has been banned from football for four years due to doping. pic.twitter.com/1BsdRmijOq