A Juventus 2021 nyarán igazolta le a hatalmas tehetségnek számító Mohamed Ihattarent a PSV Eindhoventől. Az első féléve azonban elég kaotikus volt, így hamar kölcsönadták az Ajaxnak.

Hiába azonban az ismerős légkör, Ihattaren nem volt képes formába lendülni, mindössze egyszer talált be ezalatt a majd egy év alatt.

Kölcsönszerződése lejártával az Ajax visszaküldi a játékost a Juventusnak, ezt a klub a hivatalos felületein is megerősítette hétfőn este. Ihattaren január elején tér vissza az olaszokhoz.

Ajax has notified Mohamed Ihattaren and Juventus FC that the option to purchase will not be exercised. Ihattaren's loan will run out on 3 January, 2023 and not be extended.