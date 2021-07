Ki érdemli az Aranylabdát? Ismét eljött ennek a kérdésnek is az ideje, és ebben most nagyban segíthet a Copa America és az Európa-bajnokság. De kik is nyújtottak kiugró teljesítményt? A Marca összeszedte az öt jelöltjét.



Fotó: copaamérica/Twitter

Lionel Messi

A jelenleg szerződés nélküli argentin nem lett volna komoly esélyes, ha nem nyeri meg válogatottjával a Copa Americát, de így nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy idáig vezette a nemzeti együttest.

Messi immár az országával is elérte a halhatatlanságot – ahogyan azt már a Barcelonával is megtette -, és emellett az idei szezonban Pazar teljesítményt nyújtott a csapatában is.



Fotó: jorginho/Twitter

Jorginho

A sokat harcoló középpályás kettős siket ünnepelhet, hiszen Európa-bajnok lett Olaszországgal és Bajnokok Ligája győztes a Chelsea csapatával.

A Bajnokok Ligája és a nemzetközi versenyek nagyban hozzájárulnak az Aranylabda győztesének meghatározásában, így Jorginhónak valószínűleg jó esélye van, hogy a legjobb lehessen.



Fotó: TottenhamHotspur/Twitter

Harry Kane

Ha Anglia nyerte volna az Európa-bajnokságot, akkor nagyobb esélyesként lehetne emlegetni Kane-t, mint lehetséges Aranylabda győztes. A Tottenham támadójának eltartott egy ideig, amíg belejött a játékba a tornán, de a kieséses fordulókban a hátára vette a csapatot.

A döntőben ugyan nem tudott felülkerekedni Giorgio Chiellini és Leonardo Bonucci felett, de addig viszonylag jó nyarat tudhatott maga mögött.



Fotó: FC Bayern München/Twitter

Robert Lewandowski

A lengyelnek viszonylag hamar búcsúznia kellett az Európa-bajnokságtól, amely valószínűleg nagyon fontos neki, de a Bayern München kiválóságát nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Lewandowski megdöntötte a Bundesliga régóta fennálló rekordját azáltal, hogy a 2020/21-es 29 meccsen 41 gólt szerzett, de így is valahogy veszített Erling Haaland ellen a szezon legjobb játékosáért való versenyben Németországban.



Fotó: Giorgio Chiellini/Twitter

Giorgio Chiellini

Azolasz hátvéd nem valószínű, hogy nyerni fog, de az Európa-bajnokságon nyújtott teljesítménye komoly elismerést érdemel. A veterán védő egy áttörhetetlen falat épített Leonardo Bonucci mellett és Gianluigi Donnarumma előtt. Valószínű ez a hármas nélkül Olaszország nem nyerte volna meg az Európa-bajnokságot.

Fabio Cannavaro óta egyetlen védő sem nyerte el a díjat, miután a kapitány győzelemhez vezette Olaszország válogatottját 2006-ban a világbajnokságon. Lehet, ismét egy hasonló történet fog kialakulni.



Fotó: uefa.com

