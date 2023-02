Alig több, mint egy hónap van hátra a Piqué által életrehívott sorozat négyesdöntőjéig.

Most a 6. játéknap beharangozójában maga az ex-védő jelentette ki, hogy nagyon közel áll egy olyan megállapodás lezáráshoz, amely lehetővé teszi, hogy egy helikopterből kiugorva ejtőernyővel érkezzen a Camp Nou gyepére.

Azt már korábban kibulizta a nemrég visszavonuló játékos, hogy szeretett csapata stadionjában kerülhessen megrendezésre az esemény, de ha ez nem lenne elég, tovább fokozná a műsort különböző showelemekkel.

„Van egy márka, amely felajánlotta, hogy ejtőernyővel érkezzek a Camp Nouba és én rakjam le a labdát a pálya közepére.” – mesélte Piqué, majd elmondta, közel az egyezség ezzel a rejtélyes márkával.

Később azt is megjegyezték, hogy a La Liga gyönyörű felvételeihez szükséges pókkamerák vezetékei behálózzák a pálya feletti légteret, így a landolás könnyen kudarcba is fulladhat. Piqué viccesen megjegyezte, fennáll a veszélye, hogy beleakad a kábelekbe és lógva marad.

Az eseményre már több, mint 40.000 jegyet adtak el,a bevétel fele pedig a Barcelonát illeti majd.

40,000 tickets have already been sold for the 'final four' of Gerard Piqué's King's League at the Camp Nou. Barcelona will take 50% of all sales.



