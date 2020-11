Őrizetbe vették Ryan Giggset, a walesi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát.

A manchesteri rendőrség vasárnap éjjel szállt ki egy bejelentésre a 46 éves szakvezető otthonába, akit családon belüli erőszak gyanúja miatt bevittek az őrszobára. Nem sokkal később óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A jelentés szerint egy harmincas éveiben járó nő kisebb sérüléseket szenvedett az eset során.

