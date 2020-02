Pénzdíjas női futball-bajnokság indul Szaúd-Arábiában.

A labdarúgóliga megnyitóünnepségén az összes sportágat felügyelő országos szervezet, az SFA elnöke, Halid bin al-Valid bin Talal herceg azzal indokolta saját kezdeményezését, hogy megértették, a nők számára is közösségi szintű labdarúgásra van szükség - írja az Arab News hírportál.



A bajnoksággal kapcsolatos összes költséget az SFA fedezi, a pénzdíj 500 ezer riál (41,5 millió forint) lesz. A csapatokban 17 évesnél idősebb játékosok szerepelhetnek, az első szezonban Rijádban, Dzsiddában és Dammamban lesznek a mérkőzések, de a közeljövőben várhatóan további városok csatlakoznak a ligához. A márciusban kezdődő idény végén rájátszást rendeznek, a bajnokság pedig döntővel zárul majd.



A női liga megalapításához edzői és játékvezetői tanfolyamok kapcsolódnak, később pedig utánpótlás-bajnokságokat is indítanak.



Szaúd-Arábiában csupán két évvel ezelőtt engedélyezték nők jelenlétét nézőként a férficsapatok labdarúgó-mérkőzésein, és 2018-ban szüntették meg a nők autóvezetési tilalmát is. Tavaly óta a szaúdi nők férfi kísérő nélkül utazhatnak külföldre, és az éttermi szegregációt is eltörölték.

