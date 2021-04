A brazil Athletico Paranaense labdarúgóklub koronavírus elleni oltóanyagot vásárol a játékosai, a vezetői és a tagdíjat fizető szurkolói számára.

A curitibai klubnak a világjárvány kitörése előtt több mint 20 ezer tagja volt, de a vakcinából csak azok kaphatnak, akik azóta is fizetik a tagdíjat. Az oltóanyagot a futballisták, a vezetőség és a háttérstáb tagjai, illetve a szurkolók is ingyen kapják meg. A brazil kongresszus a hét elején elfogadott egy törvényt, amely lehetővé teszi a magánvállalkozások számára, hogy vakcinát vásároljanak, ezzel kíván élni a Copa Sudamericana 2018-as győztese is.

Dél-Amerika legnépesebb országában már több mint 345 ezer ember halt meg a koronavírus miatt.

Borítókép: Natacha Pisarenko -Pool/Getty Images