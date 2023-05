A 31 éves szenegáli támadó nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a Bayernnél, ezért a nyáron könnyen elképzelhető, hogy távozik.



Habár sokan a Premier League-be történő visszatérést tartanák a legjobb opciónak számára, a megváltás máshonnan, egészen pontosan Olaszországból érkezhet.

A CBS Sport irására hivatkozva a fotbolltransfers.com közölte a hírt, hogy Mané iránt José Mourinho, az AS Roma menedzsere is érdeklődik.

A portugál nagy rajongója Manénak, így elképzelhető, hogy a nyáron harcba száll érte.

Chelsea are not pursuing Sadio Mané, but keep an eye on Roma - José Mourinho is a big fan [@JacobsBen via @caughtoffside, @CentreTransfer] pic.twitter.com/uHG3h2LUkc