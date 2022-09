A Calciomercato.com szerint a Juventus felvette a kapcsolatot Pulisic képviselőivel, hogy egy esetleges jövő évi átigazolásról beszéljenek.

A 24 éves játékos Tuchelnél nem kapott sok lehetőséget, és habár Potter alatt ismét bizonyíthat, sokan úgy gondolják, a távozása elkerülhetetlen.

A kékek vezetősége sem zárkózna el az egyeztetésektől, az olasz portál úgy tudja, egy 35 millió euró körüli ajánlattal már mozdítható lehet. Szerződése 2024-ben jár le.

Juventus have reportedly opened preliminary talks with Christian Pulisic’s agent, with the USMNT international eager to leave Chelsea in the summer.



Pulisic’s contract runs out in June 2024 and according to the report, Chelsea want at least €35m to sell him. pic.twitter.com/L9VMhobAX0