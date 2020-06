Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságának ajánlása szerint október 5-én zárulhat az átigazolási szezon.

A szervezet csütörtöki bejelentése szerint ezzel kívánják segíteni azon klubok játékosmozgásait, ahol a koronavírus-járvány okozta kényszerszünet után folytatták a 2019/20-as szezont, ugyanis a következő idény ezekben az országokban várhatóan később kezdődik majd. A bajnokság képviselői ugyanakkor maguk döntenek arról, meddig engedik a klubjaiknak új játékosok szerződtetését.



Az UEFA egyúttal azt is nyilvánosságra hozta, hogy a 2020/21-es nemzetközi kupasorozatokba október 6-ig lehet labdarúgókat nevezni. A kontinentális szervezet kikötötte, hogy a nyári transzferidőszakban szerződtetett játékosok csak az új idény sorozataiban szerepelhetnek, azaz az augusztusra halasztott Bajnokok Ligája- és Európa-liga-küzdelmekben még nem.



A testület egy évre lazított a pénzügyi fair play szabályain is, ezzel is segítve a nehéz helyzetbe került klubok gazdasági helyreállását. Eszerint a szövetség a 2020-as gazdasági évet a 2021-essel közösen fogja elemezni.



Az UEFA szerdán határozott a kontinentális klub- és válogatott sorozatok folytatásáról.

Borítókép: Claudio Villa - Inter/FC Internazionale via Getty Images