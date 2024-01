Kiderült, hogy ki minden idők legjobban fizetett sportolója, Cristiano Ronaldo pedig csak az ötödik helyet foglalja el ebben a rangsorban.

A portugál klasszis éveken át a régi ellenfele, Lionel Messi mellett uralta a futballvilágot.

2023 elején Ronaldo úgy döntött, hogy elhagyja az európai futballt, mivel a szaúd-arábiai Al Nassr csapatához szerződött, a hírek szerint igen jövedelmező szerződéssel.

A nagy pénzekkel járó átigazolások és a Manchester Unitednél, a Real Madridnál és a Juventusnál kötött hatalmas szerződések ellenére Ronaldo csak az ötödik helyen áll minden idők legjobban fizetett sportolóinak listáján.

A Sportico szerint az Al Nassr támadója 1,58 milliárd dollárt gyűjtött össze inflációval korrigált jövedelemben, ami a sportcsillagok múltbeli és jelenlegi keresetének összehasonlítására szolgál a mai érték alapján.

Ronaldo éppen csak megelőzi Messit, az argentin 1,48 milliárd dollárt keresett.

