Lezárult a csoportkör a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is, az UEFA pedig kisorsolja, hogy a továbbjutott csapatok kikkel találkoznak.









12:55 - Négy francia csapattal is találkozhatunk a mostani EL-sorsoláson









12:50 - Hamarosan kezdődik az Európa Liga párosainak sorsolása

Az EL-csoportgyőztesek később kapcsolódnak be a sorozatba, ezúttal a BL-ben 3. helyen záró együttesek az EL-csoportban második helyen záró csapatok közül kapnak ellenfelet.

Ennek a 8 párharcnak a továbbjutói találkoznak majd márciusban az EL-csoportgyőztesekkel.

Ezt a lebonyolítást sem kell sokáig megjegyezni, 2024 nyarától kezdve az EL is átalakul, a BL-hez hasonlóan egy nagy csoport lesz majd és a két kupasorozat közötti, csoportkört követő átjárás is megszűnik.





12:42 - Nosztalgia

Micsoda Nasri-gól a Porto ellen...





12:20 - A Bajnokok Ligája sorsolás:





12:12 - Terry elkezdi a sorsolást

FC Porto - Arsenal

SSC Napoli - Barcelona

PSG - Real Sociedad

Inter - Atletico Madrid

PSV - Borussia Dortmund

Lazio - Bayern München

Köbenhavn - Manchester City

RB Leipzig - Real Madrid



12:06 - John Terry segíti a sorsolást

A BL-döntőt Londonban rendezik, a 2012-es győztes John Terry a sorsolás közreműködője.





12:00 - Először a 8 BL-párharcot sorsolják

A csoportgyőztesek kiemeltek, a második helyezettek pedig nem kiemeltek. A kiemelt csapatokat a nem kiemelt csapatok ellen sorsolják.

Egyik csapat sem játszhat ugyanazon nemzeti szövetség másik csapatával.

A klubok nem találkozhatnak olyan ellenfelekkel, akikkel a csoportkör során találkoztak.



11:50 - Három sorozat, három kupa (fotók: UEFA)





11:23 - A Konferencia Liga továbbjutói, közte a Ferencvárosi TC-vel:



Knockout round play-off draw What would be your ideal tie? #UECLdraw pic.twitter.com/fPyJDiA7nZ

11:22 - Az Európa Liga továbbjutói:



What would be your dream tie? #UELdraw || #UEL pic.twitter.com/CjOnbwDNX1

11:21 - A Bajnokok Ligája továbbjutói:



What's the best Round of 16 tie you can make?



*No side can face another team from the same national association#UCLdraw pic.twitter.com/PgbNzSElFl